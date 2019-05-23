اليوم وغداً ..مصر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

العنوان_القاهرة ذكر موقع الطقس العالمي ”weather online”، أن مصر ستسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم الخميس وبعد غد الجمعة ، بـ46 درجة على القاهرة، و45 على أسوان. وتشير توقعات ”weather online”، إلى أن أعلى درجة حرارة في أفريقيا والعالم غدًا الخميس يشهدها طقس مصر بـ(46 – 45)، ويليها “السودان (42)، وتشاد (42)، ومن بعدها …
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صحيفة العنوان الليبية
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