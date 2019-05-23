اخبار

اليوم وغداً ..مصر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_القاهرة ذكر موقع الطقس العالمي ”weather online”، أن مصر ستسجل أعلى درجات حرارة في العالم اليوم الخميس وبعد غد الجمعة ، بـ46 درجة على القاهرة، و45 على أسوان. وتشير توقعات ”weather online”، إلى أن أعلى درجة حرارة في أفريقيا والعالم غدًا الخميس يشهدها طقس مصر بـ(46 – 45)، ويليها “السودان (42)، وتشاد (42)، ومن بعدها …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك