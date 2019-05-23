فان بيرسي يختار.. أرسنال أم مانشستر يونايتد؟ وأفضل من زامله

أرسنال أم مانشستر يونايتد؟ أرسين فينجر أم أليكس فيرجسون؟ ومن هو أفضل من زامله؟ كلها أسئلة يجيب عنها روبن فان بيرسي.

وكانت إجابات المهاجم الهولندي دبلوماسية نوعا ما.

أفضل مهاجم شاركته في مسيرتك؟

“تبدو أن الأمور لن تسير بشكل جيد على هذا النحو :)”.

أجمل هدف سجلته؟

“مع أرسنال كان هدفي في تشارلتون من كرة ساقطة، ومع مانشستر يونايتد كان هدفي في أستون فيلا من كرة ساقطة أيضا، أما مع هولندا فهدفي في إسبانيا برأسية”.

أرسين فينجر أم أليكس فيرجسون؟

“كلاهما. لن أختار، كلاهما”.

أرسنال أم مانشستر يونايتد؟

“كلاهما أيضا”.

أفضل لاعب زاملته بشكل عام؟

“كان هناك شراكات رائعة مع نيمانيا فيديتش، وريو فيرديناند”.

أفضل لاعب لعبت معه؟

“سأذهل إلى دينيس بيركامب، وتييري هنري.، وريان جيجز، وروود فان نيستلروي، وواين روني”.

أفضل لحظة في مسيرتي؟

“مباراتي الأولى في كل مكان لعبت له”.

وما هي محطتك المقبلة في مسيرتك؟

“سأستطيع أن أكون المدرب الخاص لحياتي. سأملأ حياتي بما أتمنى فعله. بشكل رئيسي سأستمتع بحريتي التي لم أتمتع بها أبدا من قبل”.

روبن فان بيرسي اعتزل كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الجاري مع فينورد.

صاحب الـ35 عاما لعب لأندية فينورد، وأرسنال، ومانشستر يونايتد، وفنربهتشه التركي.

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