رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: أية مغامرة ضدنا ستواجه برد ساحق

نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، عن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، قوله، إن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة هي "صراع إرادات"، مشيرا إلى أن أي "مغامرة" من الأعداء ستواجه برد ساحق.

وتصاعدت التوترات بين البلدين، بعد أن أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسئولون أمريكيون، إنه تهديدات إيرانية لقوات واشنطن ومصالحها في المنطقة.

وقال الميجر جنرال محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: "إن الصدام والمواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الأمريكية الخبيثة، هي ساحة لصراع الإرادات".

وأشار إلى معركة خلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988 خرجت إيران منتصرة فيها، وقال إن النتيجة يمكن أن تكون رسالة مفادها أن إيران سيكون لها "رد قاس وساحق" على أي "مغامرة" للعدو، ويوم الأحد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "إذا أرادت إيران القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران، لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا!".

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