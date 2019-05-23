السفير الألماني يزور زوارة

إيوان ليبيا – وكالات :

زار السفير الألماني أوليفر أوفيتشا، مدينة زوارة، لبحث العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية.

وقال السفير الألماني إنه تطرق خلال زياته إلى زوارة للعديد من الموضوعات سياسيًا واقتصاديًا، متعهدًا بتقديم خدمات أفضل لسكان زوارة.

وأشار إلى ما تتميز به المدينة من «موقع جغرافي لمدينة زوارة كنقطة اتصال بتونس قريبة جنوبًا بأفريقيا وشمالا بأوروبا هذا الرابط يجعل الأفق واسعًا في التعامل»، بحسب بلدية زوارة.

وأكدت البلدية أن السفير الألماني زار مطار زوارة الدولي للاطلاع على إمكانيات المطار، حيث تزامنت الزيارة مع مغادرة نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز من مطار زوارة.

والتقى السفير أوفيتشا أمس الأربعاء، عميد وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، كما تفقد منفذ رأس جدير وميناء الصيد البحري والملحق التجاري بالسفارة الألمانية للاطلاع على إمكانيات الميناء، والاجتماع مع إدارة الميناء، بحسب بلدية زوارة.

وشملت جولة السفير كلية التربية والعلوم بالمدينة، ومركز إيواء المهاجرين المؤقت ، ثم محطة تحلية مياه البحر بالمدينة للاطلاع على المشاكل التي تعانيها ومدى إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في إيجاد بعض الحلول.

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