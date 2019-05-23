توخيل: رحيل نيمار ومبابي؟ سنجد الحلول إذا حدث ذلك.. كل شيء ممكن

توخيل تحدث لوسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس، ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاته بخصوص الثنائي نيمار ومبابي.

وقال توخيل ردا على سؤال يخص إمكانية رحيل نيمار ومبابي خلال سوق الانتقالات الحالية: “كل شيء ممكن في عالم كرة القدم”.

وأضاف “العديد من الأندية ترغب في ضم العديد من اللاعبين، هذا هو عالم كرة القدم. إذا سألتني كمدرب فأنني بكل تأكيد أرغب في استمرار مبابي ونيمار معنا الموسم المقبل”.

وأردف “ولكن إذا لم يحدث ذلك – بقاء نيمار ومبابي – فأننا سنجد الحلول”.

وتطرق توخيل ليعقب على حديث مبابي الأخير المطول والذي ألمح فيه لإمكانية رحيله، قائلا: “شعرت بانقسام قليلا حول حديث مبابي. هو لاعب ذكي ويريد أن يتحمل المسؤولية مثله مثل كل لاعبي الفريق”.

واستمر “لم يكن بحاجة ليخرج ويتحدث لكي يوضح ذلك. هو شخص مميز ويريد فقط أن يستمر في التسجيل والتسجيل والتسجيل لحصد كل الألقاب الممكنة”.

وأتم “لن أشعر بالجنون بعد حديث مبابي. لدينا علاقة قوية بيننا وثقة كبيرة وهو يعرف تحديدا ما أريده دائما”.

مبابي صاحب الـ 20 عاما حصد جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وأفضل لاعب شاب، المقدمتين من رابطة اللاعبين المحترفين، وتصريحاته على منصة التكريم تسببت في كثير من التفسيرات.

وقال مبابي وقتها: ” أعيش لحظة مميزة للغاية واستطعت التأقلم مع تغيير مركزي، الآن وصلت لنقطة التحول الثانية في مسيرتي، وقد اكتشفت العديد من الأشياء هنا بالفعل”.

“ربما حانت اللحظة التي يجب أن أتحمّل فيها مزيدا من المسؤوليات، في باريس سان جيرمان ربما، أو في مكان آخر مع مشروع جديد، أشكر الجميع على كل حال”.

لاحقا سُئل مبابي عن تصريحاته في المنطقة الصحفية المختلطة، وأجاب: “قلت ما يجب علي قوله، عليك أن تبعث بالرسائل في مناسبة مماثلة، وقد بعثت برسالتي. إن تحدثت أكثر فلن تكون الرسالة التي أود أن أبعثها”.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2023، وأصدر النادي الباريسي بيانا عقب حديث مبابي ليشدد على ” علاقة قوية للغاية جمعت باريس سان جيرمان بـ كيليان مبابي طوال الموسمين الماضيين، وهذه العلاقة ستستمر في الموسم المقبل”. ()

وسجل مبابي 38 هدفا وصنع 17 خلال ظهوره في 42 مباراة بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم.

على الجانب الآخر ارتبط اسم نيمار أكثر من مرة بالرحيل من باريس سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد.

صاحب الـ 27 عاما الذي انتقل إلى سان جيرمان في ضربة قاضية لـ برشلونة، ينتهي عقده في 2022.

وسجل نيمار 23 هدفا وصنع 13 هدفا وشارك في 28 مباراة هذا الموسم مع سان جيرمان.

وحصد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي فقط هذا الموسم بينما خسر بطولتي الكأس وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

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