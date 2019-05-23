وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس حاليا نشر المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، رافضا إعطاء أعداد محددة.

وقال شاناهان، إنه "ليس 10 آلاف وليس 5 آلاف. هذا ليس صحيحا"، رافضا تقارير صحفية أعطت تفاصيل عن عدد القوات التي قد يتم نشرها في خضم تصاعد التوتر مع إيران.

وعندما طارده الصحفيون بالأسئلة، أضاف أن "الأمر قد يشمل إرسال قوات إضافية".

وقال إن البنتاجون يستجيب لطلبات القادة في الميدان. وتقوم القوات الأمريكية بمهام متعددة في دول مختلفة في المنطقة، بما في ذلك دول مجاورة لإيران، وفي دول منافسة لها. وقال إن الولايات المتحدة تركز على ما وصفه بـ "قوة حماية في الشرق الأوسط. دورنا الردع. ولا يتعلق بحرب" مرددا تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال شاناهان إننا "نريد تجنب مخاطر حسابات إيرانية خاطئة".

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