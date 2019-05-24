لودوفيت ريس.. صفقة برشلونة الجديدة بين مهارة بوسكتيس وقوة كانتي‎

ريس صاحب الـ18 عاما بلغت قيمة انتقاله لصفوف البلاوجرانا 3.25 مليون يورو تزيد إلى 8 مليون يورو بفضل الحوافز ونسب المشاركة.

وسيلعب ريس الذي يصنفه البعض بـ “سيرجيو بوسكتيس” الجديد في الفريق الثاني للنادي الكتالوني، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقده 100 مليون يورو.

لودوفيت خاض 50 مباراة مع فريقه خلال موسمين سجل خلالهما هدفين فكان ظهوره الأول في سبتمبر 2017، الابن لوالدين سلوفاكيين لعب لمنتخب هولندا تحت 19 و21.

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ضم برشلونة اللاعب الشاب بعدما ضم مواطنه فرينكي دي يونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو وكذلك تواجد البرازيلي أرتور؟

يستطيع الهولندي الذي سيتم عامه التاسع عشر بداية يونيو المقبل أن يلعب في مركز متوسط الميدان وكذلك صانع الألعاب، إذ يمتاز بقدراته على تغطية أكبر كم من المساحة في خط وسط فريقه خاصة بخطة 4-4-2 التي ينتهجها فريقه.

يحتاج فقط لزيادة نسبة تمريراته الصحيحة والتي تصل إلى 75% والتي إذا زادت سيكون مثالي لخط وسط الفريق الكتالوني.

ويأتي ريس في المركز الثاني الموسم الحالي كأكثر لاعب اعتراضا للكرة 2.7 لكل مباراة خلف داني بوست لاعب فينلو 3.9 لكل مباراة.

كما أنهي الموسم بمتوسط 2.3 افتكاك للكرة من الخصم في الصدارة، ليصفه البعض بخليفة “نجولو كانتي” لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

ابن الـ 18 عاما وفقا لتصريحات سابقة له كان يأمل في التفوق بدنيا قبل الرحيل صوب الدوري الإنجليزي وخاصة ليفربول، ووصف الدوري الهولندي بالمكان الأفضل من أجل التطور وليؤكد لاحقا أنه انضم لنادي برشلونة الذي يحلم به.

ريس يمتلك رقما سلبيا في الدوري الهولندي كونه أصغر لاعب يتعرض للطرد في تاريخ الدوري أمام فيتسيه آرنهم في نوفمبر 2017.

وحسب بعض التقارير الإسبانية سيلعب رفقة الفريق الرديف ليبدأ التأقلم على أسلوب لعب برشلونة لنراه قريبا مكونا ثنائية رفقة أرتور ودي يونج خلفا لبوسكيتس وراكيتيتش كخط وسط واعد وقوي لمستقبل البلاوجرانا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا