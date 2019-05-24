سكاي: مورينيو لن يدرب يوفنتوس رغم دعم كريستيانو رونالدو

شبكة سكاي سبورتس ذكرت أن مورينيو لن يدرب السيدة العجوز الموسم المقبل على الرغم من دعم رونالدو لتلك الخطوة، إذ أنه خارج حسابات الإدارة فيما يتعلق بالرواتب والأسعار.

مصادر سكاي علمت أن النادي الإيطالي ليس مستعدا لدفع راتب كبير – كالذي يتقاضاه مورينيو – إذ أنه لا يجد التمويل الكافي، بعدما دفع 105 مليون إسترليني للتعاقد مع كريستيانو مطلع الموسم المنقضي.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو دعم خطوة التعاقد مع مواطنه البرتغالي، الذي سبق اللعب تحت قيادته في ريال مدريد، وهو ما أخبر به إدارة يوفنتوس التي لا تبدو مستعدة لاستقدامه.

وأوضحت سكاي أنه على الرغم من الخلافات التي وقعت بين مورينيو ورونالدو خلال فترة ريال مدريد إلا أن العلاقة بينهما في الوقت الحالي جيدة، وأنهما مستعدين للعمل مع بعضهما البعض من جديد.

البيانكونيري يبحث عن مدرب جديد بعدما رحل ماسيمو أليجري عن منصبه قبل أيام عقب 5 سنوات قضاها بين صفوف النادي.

وقاد أليجري يوفنتوس لتحقيق 11 لقبا ليصبح ثالث أكثر مدير فني تتويجا بعد جيوفاني تراباتوني ومارشيلو ليبي، ولكنه فشل في التتويج باللقب الأهم: دوري أبطال أوروبا، إذ وصل النهائي وخسره في مناسبتين.

وسكاي إيطاليا ذكرت سابقا أن ماوريسيو ساري ضمن اهتمامات يوفنتوس في ظل الأنباء المتزايدة عن إمكانية رحيله عن صفوف تشيلسي عقب نهائي الدوري الأوروبي.

اسم آخر ظهر على الساحة، وهو بيب جوارديولا، حسبما أشارت تقارير عدة، لكن مدرب مانشستر سيتي أعلنها صراحة أنه لا ينوي الرحيل عن السماوي ومستمر لمدة موسمين، وفقا لما ينصه تعاقده.

أنطونيو كونتي مدرب الفريق السابق قد يكون في الصورة أيضا، ولكن أغلب التقارير الإيطالية تؤكد أنه توصل لاتفاق مع إنتر وأنه سيتولى المهمة خلفا للوتشيانو سباليتي.

مورينيو رحل عن صفوف مانشستر يونايتد في ديسمبر من العام الماضي بعد فترة من تراجع النتائج، ومنذ ذلك الحين يداوم على الظهور كمحلل للمباريات، وكشف عن أنه سيعود للتدريب مع الموسم الجديد.

المدرب الملقب بالاستثنائي أغلق في وقت سابق الباب أمام إمكانية تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي قائلا: “إن كنت أحب تدريب سان جيرمان فذلك سيكون مستحيلا فهذا النادي لديه مدرب الآن”.































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