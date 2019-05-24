ميرور: لوكاكو يخشى فشل انتقاله إلى إنتر.. سولشاير أبلغه بعدم حاجته له ولكن

صحيفة ميرور البريطانية كشفت في تقرير حصري لها رغبة لوكاكو في الرحيل عن مانشستر يونايتد، بل وأتم اللاعب اتفاقه بالفعل مع إنتر.

لوكاكو وافق على الحصول على راتب يُقدر بـ 175 ألف جنيه إسترليني مع إنتر، الذي يستعد لتعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق.

أولى جونار سولشاير المدير الفني لـ يونايتد أبلغ لوكاكو بعدم حاجة الفريق لخدماته، وفقا لصحيفة ميرور.

لكن على الرغم من ذلك إلا أن صفقة رحيل صاحب الـ 26 عاما قد لا تتم بسبب مطالب مانشستر يونايتد.

إنتر يرغب في دفع 50 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على لوكاكو، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي تنتظره إدارة مانشستر يونايتد، وفقا لـ ميرور.

إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد لن يقبل بعرض الـ 50 مليون جنيه إسترليني من إنتر، وفي حالة عدم رفع النادي الإيطالي للعرض، لن تتم الصفقة، وهو الأمر الذي يقلق لوكاكو حسبما ذكرت ميرور.

البلجيكي لوكاكو صاحب الـ 26 عاما شارك في 45 مباراة هذا الموسم في كل البطولات ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 4.

روميلو انتقل إلى يونايتد قادما من إيفرتون عام 2017 بعدما اختار الشياطين الحمر بدلا من البلوز تشيلسي.

ويمتد عقد لوكاكو مع يونايتد حتى 2022، وتحت قيادة سولشاير سجل 9 أهداف من أصل 15 وصنع مرتين خلال ظهوره في 23 مباراة.

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