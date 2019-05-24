ترامب: إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط ليس ضروريا حاليا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يرى حاليا ضرورة لإرسال مزيد من الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط برغم الأزمة مع إيران.

وقال ترامب الخميس في واشنطن: "سوف أرسل بالتأكيد جنودا آخرين حين نحتاج إلى ذلك".

إلا أن ترامب أكد بالقول: "لا أعتقد أننا نحتاج قوات أخرى هناك، لا أعتقد ذلك حقيقة".

ووصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها "عنصر فاعل خطير للغاية، ودولة إرهاب". في الوقت نفسه، أكد ترامب، أن زيادة القوات الأمريكية في المنطقة ليس ضروريا في الوقت الراهن، مبينا بالقول: "ولكن حين يكون ذلك ضروريا فسوف نكون هناك بالقدر الذي يقتضيه الموقف، أيا كان حجمه". وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن بلاده تدرس حاليا نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط، رافضا إعطاء أعداد محددة. وقال شاناهان إنه "ليس 10 آلاف وليس 5 آلاف. هذا ليس صحيحا"، رافضا تقارير صحفية أعطت تفاصيل عن عدد القوات التي قد يتم نشرها في خضم تصاعد التوتر مع إيران. وعندما طارده الصحفيون بالأسئلة، أضاف أن "الأمر قد يشمل إرسال قوات إضافية". وقال إن البنتاجون يستجيب لطلبات القادة في الميدان. وتقوم القوات الأمريكية بمهام متعددة في دول مختلفة في المنطقة، بما في ذلك دول مجاورة لإيران، وفي دول منافسة لها. وقال إن الولايات المتحدة تركز على ما وصفه بـ "قوة حماية في الشرق الأوسط. دورنا الردع. ولا يتعلق بحرب" مرددا تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال شاناهان إننا "نريد تجنب مخاطر حسابات إيرانية خاطئة".

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