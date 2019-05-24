السراج: الجزائر تدعم حكومة الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

أنهى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، زيارة إلى الجزائر استغرقت يومًا واحدًا اطلع خلالها المسؤولين على جهود وقف حرب طرابلس.

وقال السراج، في تصريح للصحفيين، قبيل مغادرته عشية الخميس، إنّ زيارته إلى الجزائر الهدف منها «إطلاع المسؤولين الجزائريين على تطورات الوضع في ليبيا وجهود وقف الحرب على العاصمة طرابلس».

وأشاد السراج بمواقف الجزائر، موضحا إن «الجزائر تدعم حكومة الوفاق الشرعية وتساند كل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة».

وخلال زيارته حظي السراج، باستقبال من رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح الذي أعرب عن أسفه لـ«تجاهل نداءات وقف الاقتتال في ليبيا محذرا من تغذية التصعيد العسكري للاحتقان السياسي الداخلي وللانقسامات والتدخلات الخارجية».

وضم الوفد الليبي الذي رافق السراج وزير خارجيته محمد سيالة و مجموعة من المستشارين والمسؤولين العسكريين.

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