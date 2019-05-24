لماذا أقال سيالة السفيرة حنان زغبية

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر دبلوماسي كبير بالسفارة الليبية في القاهرة إعفاء وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة السفيرة حنان زغبية القائم بالاعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة من مهامها عقب رفضها إصدار بيان بإسم السفارة وصفه المصدر بـ ” المضلل وغير المتوازن ” يُدين عمليات الجيش في طرابلس ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بإرتكاب إنتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة الكثير منها ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار لوجودهم الإتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية .

وكشف المصدر بأن سيالة كلف الموظف بالسفارة فوزي تنتوش قائماً بالاعمال مشيراً إلى أن الأخير ورفاقه إقتحموا مكتب السفيرة بالمقر مساء أمس الخميس بالقوة وإستولوا على مستندات خاصة بتحقيقات فساد تتعلق بالاستثمارات الليبية بجمهورية مصر وقاموا بتغيير المفاتيح والأقفال وأخطروا الموظفين بعدم التعامل مع زغبية مجدداً.

وأضاف بأن من بين هذه المستندات ملفات تتعلق بالمصرف العربي الدولي بالقاهرة والذي طالت فائز السراج وسيالة الاتهامات بالتواطؤ مع نائب رئيس مجلس ادارته السابق محمد عبدالجواد والمطلوب حالياً للقضائين الليبي والمصري، ولم يتسنى لنا التأكد من موقف السلطات المصرية من هذه الإجراءات تأييداً أو معارضة.

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