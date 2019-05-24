اسباب الام مفصل اليد

ايوان ليبيا – وكالات

يعد ألم مفصل اليد من المشكلات الشائعة التي لها أسباب مختلفة حيث يلعب مفصل اليد دورًا في الحركات الأساسية بداية من الكتابة عند استخدام الهواتف حتى أعمال المنزل ، وعندما يحدث الألم يمكن أن يعطل الأنشطة اليومية ويؤثر على حياة الشخص المصاب ، والرسغ ليس مفصل واحد بل عدة مفاصل صغيرة تلتقي فيها عظام اليد والساعد ، ويمكن أن يتطور ألم مفصل اليد بسبب التأثير المفاجئ أو الإصابة ، على سبيل المثال ، يمكن أن يسبب التواء الرسغ ألمًا إذا تم تمديد الرباط. هذا النوع من آلام الرسغ عادة ما يحدث فجأة عند حدوث الإصابة ، وقد تكون الأسباب الشائعة الأخرى تشمل التهاب المفاصل ، أو الإصابة بالنقرس.

-في حالة إصابة أي جزء من أجزاء المفصل ، بما في ذلك العظام أو الأربطة أو الأوتار ، فقد يؤدي ذلك إلى ألم وجود ألم الرسغ ، وغالبًا ما يرجع ألم الرسغ المتكرر إلى حالات معينة مثل إصابات الإجهاد المتكررة والتهاب المفاصل ، ويمكن أن يحدث ألم المفصل أيضًا على مدى فترة طويلة .

الحالات الشائعة لحدوث آلام مفصل اليد :

وهي هي حالة طبية تظهر نتيجة إلى انضغاط العصب المتوسط في النفق الرسغي ، حيث أن العصب الوسيط هو أحد الأعصاب الرئيسية الثلاثة في الساعد ، وتظهر الأعراض في صورة ألم وتنميل وخدران في الإبهام والسبابة والوسطى وجانب من البنصر وتبدأ الأعراض بسيطة ثم تزيد وخاصة أثناء الليل في كل الذراع ومن وقت لأخر يحدث ضعف في قوة قبضة اليد ويمكن أن تحدث المتلازمة في يد واحدة أو أحد اليدين .

ومن أعراضه تورم في الرسغ يسبب الضغط ، وفي متلازمة النفق الرسغي يكون الألم ناتج عن الضغط الزائد في المفصل وعلى العصب المتوسط ، يمكن أن يحدث تورم في المعصم وتسبب متلازمة النفق الرسغي بسبب الحالات التالية :

-صعوبة في أداء المهام المتكررة بيديك ، مثل الكتابة أو الرسم أو الخياطة.

– من يعانون من زيادة الوزن أو فترة انقطاع الطمث ، أو أثناء الحمل أو وجود حالات طبية معينة ، مثل مرض السكري أو التهاب المفاصل أو الغدة الدرقية.

التهاب المفاصل هو التهاب داخل المفاصل ، ويمكن أن يسبب تورم وتصلب في جزء الجسم المصاب. والتهاب المفاصل له أسباب عديدة ، بما في ذلك :

التهاب المفاصل الروماتويدي : يعد التهاب المفاصل الروماتويدي من أمراض المناعة الذاتية حيث يتم تفتيت الأنسجة السليمة بواسطة جهاز المناعة في الجسم ، وهذا يمكن أن يسبب الألم إذا تأثرت المفاصل في المنطقة .

هشاشة العظام : وهو مرض تنكسي مشترك ينتشر بين كبار السن ، ويحدث بسبب تآكل الغضروف الذي يغطي المفاصل ، ويحدث تلف بالأنسجة الواقية حسب العمر والحركة المتكررة ، وهذا يزيد من الاحتكاك لأن عظام المفصل ضد بعضها البعض ، مما يؤدي إلى التورم والألم.

التهاب المفاصل الصدفي : وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يحدث عند الأشخاص الذين يعانون من الصدفية.

إصابة معصمك يمكن أن تسبب الألم أيضًا ، وتشمل إصابات الرسغ الالتواء وكسر العظام والتهاب الأوتار ، قد يكون تورم أو كدمات أو تشوه المفاصل بالقرب من المعصم من أعراض إصابة المعصم. ويمكن أن تحدث بعض إصابات الرسغ على الفور بسبب صدمة الناتجة عن تصادم ، والبعض الآخر قد يتطور ببطء مع مرور الوقت.

في هذه الحالة تصبح الأوتار وأغطيتها على الجانب الإبهامي للمعصم ملتهبة ومنتفخة. والسبب الدقيق للحالة غير معروف ، ولكنه غالبًا ما يرتبط بإصابة في المنطقة أو الإفراط في استخدمها، وتتضمن الأعراض شعورًا بالألم داخل الرسغ ، وتورم ، وضعف على طول الرسغ والساعد والإبهام.

مثل القيام بالأعمال المنزلية المختلفة أو الحياكة والكتابة والإفراط في استعمال المفصل يمكن أن يتسبب ذلك في تضخمه مما يضغط على الأعصاب المحيطة ويمكن أن يؤثر على العديد من المفاصل في الجسم بما في ذلك الرسغ.

يقع الغضروف الليفي الثلاثي على جانب الخنصر ناحية الرسغ ، إنه بمثابة وسادة ودعم للعظام الصغيرة ، يمكن أن يتآكل الغضروف مع مرور الوقت يسبب الالتهاب والألم .



يمكن أن يحدث التهاب الأوتار في المعصم بعدما تتطور أوتار الرسغ تتهيج وتلهب ، وتحدث الحالة عادة بسبب الحركة المتكررة للرسغ .

ويحدث النقرس نتيجة لتراكم حمض اليوريك ، وحمض اليوريك عبارة عن مادة كيميائية تنتج عندما يكسر الجسم الأطعمة التي تحتوي على مركبات عضوية تسمى البيورينات ، يتم إذابة معظم حمض اليوريك في الدم وإزالته من الجسم عن طريق التبول. وفي بعض الحالات ينتج الجسم الكثير من حمض اليوريك ، ويمكن أن يودع حمض اليوريك الزائد في المفاصل مما يؤدي إلى الألم والتورم ، ويحدث هذا الألم بشكل متكرر في الركبتين والكاحلين والمعصمين والقدمين.

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