الخارجية العمانية: نسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

قالت وزارة الخارجية العمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن سلطنة عمان تسعى "مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت الوزارة التغريدة، نقلا عن يوسف بن علوي بن عبدالله، وزير الشئون الخارجية، الذي اجتمع في طهران يوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت التغريدة عن الوزير، قوله في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العربية، "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره"، وأكد أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

وترتبط عمان بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإيران وفيما سبق لعبت دورا مهما في الوساطة بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1980، وتخوض واشنطن وطهران مواجهة منذ فترة طويلة بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا