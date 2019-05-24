روبن يتذكر رحيله عن ريال مدريد: لم يكن بسبب رونالدو فقط

وأوضح الهولندي الذي يستعد لآخر مباراة مع بايرن “بات الأمر صعبا علي بعدما تغير رئيس النادي. حقيقة كنت مرتاحا هناك ولعبت جيدا، لكن حين تتدخل السياسة في اللعب ولا تحصل على فرصة حقيقية، عليك اتخاذ قرار إما أن تواصل القتال أو تكمل مسيرتك في مكان آخر”.

واستمر روبن (35 عاما) في حواره مع موقع SPOX “لم يكن الأمر بسبب (كريستيانو) رونالدو فقط. (فلورنتينو) بيريز عاد كرئيس للنادي. جلب رونالدو وأيضا كاكا و(كريم) بنزيمة وشابي ألونسو. ريال مدريد أنفق كثيرا وقيل لنا إنهم يحتاجون لتعويض المال ببيع لاعبين. كان أمرا مؤسفا بالنسبة لي، لأن علاقتي كانت جيدة جدا بالمدرب الأسبق مانويل بيلليجريني. إضافة إلى أنني ربما خضت أفضل مرحلة تحضيرية لموسم طوال مسيرتي”.

موسم خال من الألقاب أعقبته انتدابات قوية، وجد روبن نفسه مضطرا لقبول عرض بايرن. انتقل إلى النادي البافاري مقابل 25 مليون يورو في 28 أغسطس 2009.

يتذكر روبن “تحدثت وقتها مع مارك (فان بوميل) و(لويس) فان جال. الأخير أبلغني أني ضمن خططه، كلاهما قال لي فلتأت إلى بايرن رجاء. القرار لم يكن سهلا. جلسنا سويا كعائلة وتحدثنا. بعد كل شيء كان الأمر متعلق بالرحيل عن فريق كبير مثل ريال مدريد. لم تكن العودة في القرار ممكنة في ذلك الوقت. بالمقارنة، بايرن لم يكن ناجحا على الصعيد الأوروبي آنذاك. هدفي دائما كان الفوز بدوري أبطال أوروبا. أردت إظهار مدى جودتي”.

وأتم روبن مبتسما “الانتقال إلى بايرن كان أفضل قرار في مسيرتي”.

حقق روبن 19 لقبا مع بايرن على مدار 10 سنوات، آخرها التتويج بلقب الدوري في الأسبوع الماضي بعد الفوز على اينتراخت فرانكفورت في مباراة سجل فيها الهولندي هدفه رقم 99 والأخير في البطولة الألمانية.

وبإمكان روبن إضافة لقب جديد يوم السبت حين يخوض آخر مباراة مع بايرن أمام لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا يوم السبت.

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