بيان رسمي من ريال مدريد للرد على ادعاء بوكيتينو قبل نهائي دوري الأبطال

وقال بوكيتينو في وقت سابق: “سنتدرب في الفالديباس مقر ريال مدريد وسننتقل لفندق إقامة آخر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتابع “طلبت من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز المبيت في المدينة الرياضية الخاصة بهم لكنه قال لي إن ذلك لن يحدث إلا حينما أصبح مدربا لفريقه”.

يشعر ريال مدريد بالمفاجأة من الادعاءات التي قيلت على لسان مدرب توتنام بوكيتينو حول طلبه بأن نوفر له فندق الإقامة في الفالديباس لمبيت فريقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

يود ريال مدريد أن يؤكد أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة وأن الطلبات التي قدمت إلينا كانت من أجل استخدام الملاعب وغرف الملابس فقط.

لذا ليفربول سيتدرب في صباح الأول من شهر يونيو المقبل وتوتنام سيتدرب يومي 30 و31 مايو.

لم يُطلب منا في أي وقت من الاتحاد الأوروبي أن تستخدم تلك الأندية منشآت الإقامة الخاصة بنا.

ويلتقي توتنام مع منافسه ليفربول في الأول من شهر يونيو المقبل في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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