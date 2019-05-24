البريكست تكتب بداية ونهاية تيريزا ماي في رئاسة الوزراء

بعد أن ظلت في السلطة حوالي ثلاثة سنوات، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها اليوم الجمعة.

واستعرضت "بي بي سي" السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء المستقيلة، حيث ولدت ماي، في أكتوبر عام 1956، وأكملت تعليمها في مدينة أوكسفورد شمال لندن.

وقد رشحت تيريزا ماي، التي شغلت منصب وزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية، نفسها لرئاسة حزب المحافظين البريطاني، وبالتالي لمنصب رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لديفيد كاميرون، في 13 يوليو 2016، وقد فازت بالسباق بعد انسحاب وزيرة الطاقة أندريا ليدسوم.

ولمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة عام 2013 حينما نجحت في ما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها، وذلك في قضية ترحيل الإسلامي "المتشدد" أبو قتادة الفلسطيني، وإبعاده إلى الأردن، عندما كانت وزيرة للداخلية.

وتعهدت ماي بالعمل على توحيد دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي ودعاة الخروج داخل حزب المحافظين، دعمت ماي سياسة تحديث حزب المحافظين، وينظر إليها على أنها شخصية قوية في السياسة البريطانية ومن بين أبرز السياسيين، عرفت بأناقتها وذوقها المتميز في اختيار ملابسها.

وظلت ماي، محتفظة بظهور متواضع على الساحة السياسية أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي محسوبة على حملة البقاء في التكتل الأوروبي، حيث دعمت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لكنها تعهدت أثناء ترشيح نفسها لزعامة حزب المحافظين، بأن تعمل على احترام نتيجة الاستفتاء على البريكست، وقالت إن بريطانيا في المرحلة القادمة بحاجة لشخصية قوية تقود البلاد.

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