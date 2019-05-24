إسبانيا بعد استقالة ماي: منع بريكست بدون اتفاق بات شبه مستحيلا

حذّرت إسبانيا، الجمعة، من أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يبدو أمرا لا يمكن تجنبه بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا للصحفيين "في ظل هذه الظروف، يبدو حصول بريكست بدون اتفاق واقعا منعه شبه مستحيل".

وأكدت أن الحكومة والبرلمان البريطانيين "سيتحملان وحدهما مسئولية الخروج (من الاتحاد الأوروبي) بدون اتفاق وتداعيات ذلك".

وأعلنت ماي في خطاب الجمعة، أنها ستستقيل من رئاسة الحزب المحافظ في السابع من يونيو بينما ستبقى في منصب رئيسة وزراء لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب الحزب بديلا لها.

وتوقعت سيلا "صعوبات" مستقبلا، مشيرة إلى أن "خروج (بريطانيا) غير المنظّم" من التكتل كما هو متوقع يعد "مثالا واضحا على ما يمكن أن يحدث في حال تركنا أنفسنا ننجر للمواقف المتطرفة".

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