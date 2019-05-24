اللواء فوزي المنصوري : القوات المسلحة لا تُعّير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات لأنها لم تحدث أي فارق على الأرض

طرابلس 24 مايو 2019 (وال)- أكد آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري، أن القوات المسلحة لا تُعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، لافتًا إلى أن التعزيزات التركية التي وصلت لـ ”الميليشيات”، لم تحدث أي فارق على الأرض.

وقال اللواء فوزي المنصوري – في تصريحات لصحيفة “الاتحاد الإماراتية” بشأن آخر التطورات بمحاور العاصمة، إن “القوات المسلحة تحقق تقدمًا ملحوظًا وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية”.

يُشار إلى أنه قد وصلت يوم 18 مايو الجاري، شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفيا، واستلمها مسلحو الوفاق وعدد من المطلوبين محليًا ودوليًا.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ 4 من أبريل الماضي في عملية أطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكانت قد أسفرت الاشتباكات في أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحًا بينهم 126 مدنيًا، ونزوح ما يقارب عن نحو 75 ألف شخص. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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