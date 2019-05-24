الحاسي: مفاجآت مهمة تنتظر الإرهابيين

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي أن المعركة تتجه إلى الحسم السريع بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو في أغلب المحاور ، مشيراً إلى أن الجيش يكسب مساحات جديدة في ضواحي العاصمة وهو اليوم يملك الأسبقية براً وبحراً وجواً.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الخميس أن هناك مفاجآت مهمة في الطريق ستزيد من ضرب ما تبقى من معنويات الإرهابيين والمرتزقة من عناصر المليشيات.

وأردف أن القوات المسلحة تقدمت خلال اليومين الماضيين عشرة كيلو مترات في محاور جنوب العاصمة ، مضيفاً :” على من يراهن على تراجع قواتنا أن يعيد حساباته فنحن اليوم في مواقع متقدمة وفي كل يوم يزداد إصرارنا على تحرير عاصمتنا من الإرهاب، خصوصاً أن الأحداث تكشف لنا باستمرار خطورة المؤامرة التي تستهدف ليبيا الدولة والشعب والمقدرات”.

وبيّن اللواء الحاسي أن سلاح الجو وجه ضربات قاصمة لتمركزات الميليشيات وسيستمر في ذلك ، نافياً بذلك أن تكون قوات الميليشيات قد امتلكت القدرة على منع طيران الجيش من تنفيذ مهامه القتالية ليلاً.

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