خبراء مكافحة الإرهاب يحققون فى حادث التفجير فى ليون

شرع اليوم الجمعة خبراء مكافحة الإرهاب فى إجراء تحقيقات فى حادث الانفجار الذى وقع فى وقت سابق من اليوم بوسط مدينة ليون الفرنسية والذى أدى إلى إصابة عدة أشخاص ، وذلك حسبما صرح ممثلو الادعاء الفرنسيون لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) .

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد وصف اليوم الانفجار الذى وقع فى ليون بأنه " هجوم " وذلك فى مقابلة صحفية له تم بثها اليوم .

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم".

وقال "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات. وبحسب مصادر الشرطة كان الطرد يحتوي على "مسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن الفرنسية. وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها. وذكرت السلطات المحلية فى ليون أن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا فى الانفجار . ولم تذكر السلطات أى تفاصيل أخرى حول ملابسات الانفجار.

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