حريق في مركز تجاري في الهند يودي بحياة 17 على الأقل

قالت الشرطة إن 17 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم عندما شب حريق في مركز للتسوق مكون من أربعة طوابق بمدينة سورات في ولاية جوجارات بغرب الهند اليوم الجمعة .

وأظهرت لقطات تليفزيونية أذاعتها قناة تليفزيون (إن.دي.تي.في) الخاصة أشخاصا يقفزون من الطابق الأعلى بمبنى تاكشاشيلا أو يحاولون الهرب بالنزول عبر النوافذ في حين كان الدخان الكثيف يتصاعد من المبنى.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات فيجاي روباني إن معظم القتلى تلاميذ كانوا يتلقون دروسا في مركز تعليمي بالمبنى.

وقال قائد الشرطة هاريكريشنا باتيل "بدأ الحريق قرب الدرج لذا لم يتمكنوا من النزول". وأضاف أن كل القتلى تقل أعمارهم عن العشرين عاما.

وأضاف باتيل أن الحريق، الذي اندلع على الأرجح بفعل تماس كهربائي، شب بين الساعة 3.45 و 4 مساء بالتوقيت المحلي وانتشر بسرعة في المبنى.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة جوجارات أن روباني أمر بفتح تحقيق في الحادث وطلب من موكيش بوري مسؤول إدارة التطوير الحضري بالولاية تقديم تقرير في غضون ثلاثة أيام.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر عن تعاطفه مع الأسر المكلومة.

وقال مودي "يعتصرني الألم بسبب مأساة الحريق في سورات".

وتابع "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين" مضيفا أنه أمر السلطات بتقديم المساعدة للمتضررين.

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