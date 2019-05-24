قائمة برشلونة لنهائي كأس إسبانيا.. شكوك حول مشاركة 8 لاعبين بارزين

برشلونة يسعى للتتويج بكأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي، عندما يواجه فالنسيا في ملعب بينيتو فياماريان.

القائمة شهدت استدعاء كل لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى 3 لاعبين من برشلونة (ب).

رغم ذلك، لن يكون فالفيردي قادرا على الاعتماد على كل لاعبيه، إذ تحوم الشكوك بشأن مشاركة 8 من أفراد القائمة.

برشلونة ذكر أن كل من: مارك أندري تير شتيجن، نيلسون سيميدو، فيليبي كوتينيو، أرتور ميلو، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، رافينيا ألكانتارا، كيفن برنس بواتينج، لم يتلقوا التصريح الطبي بالمشاركة حتى لحظة السفر إلى مدينة إشبيلية.

فالفيردي لجأ إلى استدعاء الثلاثي الشاب: إنياكي بينيا، كارليس بيريز، أبيل رويز، لتعويض الغيابات المحتملة.

ويبرز القائد ليونيل ميسي كأهم أفراد القائمة المستدعاة، وعليه ستُعقَد آمال جماهير برشلونة غدا.

قائمة برشلونة دون المشكوك في مشاركتهم:

حراسة المرمى: ياسر سيليسن – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – خيسون موريو – توماس فيرمايلين – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – كارليس ألينيا – كارليس بيريز

الهجوم: ليونيل ميسي – مالكوم – أبيل رويز

اختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة فالنسيا في ظل الغيابات العديدة

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