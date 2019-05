غياب صلاح.. 6 متنافسين على جائزة لاعب العام في إنجلترا باختيارات الجمهور

وغاب عن الترشيحات محترفنا المصري محمد صلاح، بينما يتنافس 6 لاعبين على الجائزة.

ثنائي ليفربول. ثلاثي مانشستر سيتي. نجم تشيلسي.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب العام في إنجلترا، و

The nominees for PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year…

🇦🇷 @aguerosergiokun

🇧🇪 @hazardeden10

🇸🇳 Sadio Mane

🇵🇹 @BernardoCSilva

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7

🇳🇱 @VirgilvDijk

Who gets your vote? https://t.co/su5HP8WTeL#PFAFansAwards pic.twitter.com/MjeKoD0fWa

صلاح شارك مع ليفربول في 51 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13.

أهداف صلاح مع تألق ماني الذي سجل 26 هدفا وصنع 5 خلال ظهوره في 49 مباراة، ساهما في وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول نافس مانشستر سيتي حتى الرمق الأخير على لقب الدوري ولكن كتيبة بيب جوارديولا لم تسقط لتحصد اللقب الثاني على التوالي.

وتوج فان دايك مدافع ليفربول بجائزة لاعب العام المقدمة من الرابطة، والآن مرشح للتتويج بالجائزة التي يحسمها التصويت الجماهيري.

وحصد محترفنا المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعب بتصويت الجماهير من الرابطة في العام الماضي.

