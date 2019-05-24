سقوط 10 جرحى بانفجار طرد مفخخ في مدينة ليون

ليون-العنوان

أوقع انفجار طرد مفخخ في أحد شوارع ليون شرقي فرنسا مساء الجمعة 10 جرحى إصاباتهم طفيفة وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الهجوم” قبل يومين من الانتخابات الأوروبية.

وبحسب مصادر الشرطة كان الطرد يحتوي على “براغ ومسامير” وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن الفرنسية.

وشوهد رجل في الثلاثينات من العمر على دراجة هوائية قرب المكان وتبحث عنه الشرطة الفرنسية بحسب مصدر قريب من الملف.

وأخلت قوات الأمن المنطقة وضربت طوقا أمنيا حولها.

وبعد ساعة من وقوعه لم يتبنى أي طرف مسؤولية الانفجار في بلد تعرض لصدمة شديدة بسبب موجة من الهجمات الجهادية غير المسبوقة أوقعت 251 قتيلا منذ عام 2015.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مقابلة إن “هجوما وقع في ليون ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم” دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته، دعا وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تغريدة على تويتر إلى تعزيز “أمن المواقع العامة التي تستضيف احداثا رياضية وثقافية ودينية” في البلاد.

بدوره، ألغى رئيس الوزراء إدوارد فيليب مشاركته في الاجتماع الأخير للغالبية البرلمانية تحضيرا للانتخابات الأوروبية الأحد.

وفتح قسم مكافحة الارهاب في نيابة باريس تحقيقا في الحادث. وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية أشارت إلى “ثمانية جرحى اصاباتهم طفيفة”.

وأفاد مصدر آخر عن سقوط 10 جرحى بينهم فتاة صغيرة السن. وقال دوني بروليكييه رئيس بلدية الدائرة الثانية في المدينة “أصيبت فتاة في الثامنة. ونشعر بالاطمئنان لعدم سقوط جرحى إصاباتهم بالغة لكننا واثقون من أنه كانت عبوة ناسفة”. وأضاف أن كاميرات المراقبة صورت المشتبه به.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية