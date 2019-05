أوليفر كان لا يتسامح تحت أي ظرف.. هزم مجموعة من الأطفال في مواجهة خيرية

ونشر كتاب “Tor” أي هدف بالألمانية والذي يركز على تاريخ الكرة الألمانية موقفا طريفا لحارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني السابق.

ونُشر في الكتاب الذي نقل عنه أحد المغردين عبر “تويتر” موقف للحارس الألماني منه، أن كان شارك في ركلات جزاء أمام أطفال في عمر الـ 9 سنوات من أجل الأعمال الخيرية.

وأن كل مرة تتلقى شباكه هدفا سيقوم بدفع مقابل مادي للأعمال الخيرية في موقف نبيل منه، لكنه تصدى لها جميعا.

Currently reading ‘Tor!’ which is a book about the history of German football. Discovered that Oliver Kahn once played in a penalty shootout against a group of 9 year olds. For every penalty scored by the kids, money was given to a charity. Kahn saved every penalty.

وخاض كان 780 مباراة خلال مسيرته حقق خلالها 8 ألقاب للدوري الألماني وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا عام 2001.

وعلى المستوى الدولي شارك في 86 مباراة وحصد وصافة كأس العالم 2002 وجائزة أفضل لاعب وحارس البطولة.

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا