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السراج يلتقي مشايخ المقارحة والعزمة وزليتن

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الجمعة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من مشايخ وأعيان قبيلتي المقارحة والعزمة بالجنوب الليبي وأعيان ومشايخ مدينة زليتن، بحضور عميد بلدية طرابلس.

ووفقا لبيان المجلس اليوم، بحث السراج مع الوفد، «تطورات وتداعيات الاعتداء على طرابلس»، والأوضاع الأمنية والخدمية في عدد من مناطق الجنوب الليبي وفي مدينة زليتن، كما تطرق لما تواجهه تلك المناطق من مختنقات، ولفت «السراج» إلى اهتمامه بحلحلة المشاكل التي تواجه البلديات بمختلف مناطق ليبيا، بطريقة عادلة متوازنة.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ 4 أبريل الماضي، مخلفة 510 من القتلى و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • السراج يجتمع بمشايخ الخرفان الشواذ فى قبيلة من الذين يبيعوا وطنهم من اجل حفنة دولارات وهؤلاء لا يقيم لهم الشعب الليبى وزنا فلا يدعم سراق المال العام ومهربى البشر والمليشيات الاجرامية ضد الجيش الوطنى الا عميل او خسيس لا يستحق الا السحق بالنعال

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