عودة المياه لمناطق من سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

أعادت فنيو ومهندسو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت ضخ المياه في الشبكة العامة لعدد من المناطق في مدينة سرت التي كانت تشكو من انقطاع المياه منذ عدة أشهر. وقال مصدر بالمجلس البلدي سرت، إن الفنيين والمهندسين بالشركة تمكنوا الخميس، بإعادة ضخ مياه الشرب إلى حي الـ700 وحدة سكنية ومناطق الغربيات والزعفران وأبوهادي في ضواحي المدينة.

وأوضح المصدر أن الفنيين بالشركة قاموا بمجهودات كبيرة من أجل تركيب وصيانة محطات الضخ الرئيسية في مدينة سرت التي تغذي تلك المناطق، بعد الدعم الذي تحصلوا عليه من المجلس البلدي. وكانت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت أوضحت أن عدم وصول المياه إلى بعض المناطق سببه تركيب بعض المواطنين وصلات غير شرعية على خطوط التغذية الرئيسية، ما اضطر سكانها إلى تكبد مصاريف نقل المياه إلى منازلهم بواسطة الصهاريج. وأطلقت شركة المياه بسرت والمجلس البلدي حملة قبل عدة أشهر بالتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية لإزالة الوصلات غير الشرعية على خطوط التغذية الرئيسية في مدينة سرت وضواحيها، ضمن مشروع إعادة المياه للمناطق الأربعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا