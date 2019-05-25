تعليق إخوان ليبيا على قصف ريكسوس

إيوان ليبيا – وكالات :

دان حزب العدالة والبناء قصف قاعة المؤتمرات بجانب فندق ركسوس، بالعاصمة طرابلس. وقال الحزب الذي يمثل تنظيم الإخوان في ليبيا في بيان له “إن هذا القصف محاولة يائسة” تؤكد فشل (الجيش) في تحقيق أهدافهم في العاصمة طرابلس “ومحاولة لممارسة لعبة الهروب إلى الأمام بالاعتداء على المرافق المدنية ومقر اجتماع نواب الشعب وتعريض حياة المدنيين للخطر، وهي جريمة أخرى تضاف إلى سلسة الجرائم المرصودة التي ارتكبها حفتر في طرابلس” بحسب البيان.

وأعرب الحزب “عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة” مؤكدا “تمسكه وإصراره على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة” مطالبا “بعثة الأمم المتحدة برصد هذا الانتهاك الجسيم والعمل للمحافظة على ركائز العملية السياسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا