اخبار

منع نشر معلومات عن مواقع الجيش جنوب طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة تعليمات بعدم نشر أي معلومات عن مواقع القوات المسلحة في ضواحي طرابلس لمنع حدوث أي استهداف للمحاور التي يتواجد فيها الجيش.

المكتب الاعلامي التابع للقيادة العامة بيّن أن هدف التعليمات لأجل إتمام عملية السيطرة وتأمين المواقع التي وصلها الجيش بشكل طبيعي ووفقاً للوائح المتبعة.

وأشار إلى أنه قد ذكر هذا الموضوع لأكثر من مرة نظراً لخطورته على القوات المسلحة وأن هناك تعليمات تقضي بتتبع من ينشر مواقع الجيش قبل إزالة الصبغة السرية عنها ، منوهاً الى أن من ينشر أي معلومات أو صور لقوات الجيش، سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك