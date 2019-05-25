رسميا – توخيل باق مع باريس سان جيرمان حتى 2021

توخيل وعلى الرغم من أن موسمه الأول مع فريق العاصمة الفرنسية لم يشهد سوى التتويج بالدوري الفرنسي، إلا أن قرار الإدارة الباريسية جاء بالتجديد.

وقال توخيل لموقع ناديه: “سعيد وفخور بالتجديد وبمواصلة التزامي مع الفريق، شكرا للرئيس وللنادي بأكمله على الثقة التي منحت لي ولطاقمي”.

وأضاف “التجديد يعزز هدفي بقيادة الفريق إلى المرتبة الأعلى التي تتناسب مع طموحاته ومع كم الجهد المبذول. متأكد بأن الأفضل سيأتي للنادي”.

ناصر الخليفي رئيس النادي أشاد بدوره بمدربه الألماني، قائلا: “عائلة باريس بأكملها سعيدة برؤية توخيل يجدد تعاقده. لمدة عام جلب توماس طاقة هائلة يوميا في النادي”.

وتابع “توماس شغوف حقيقي بكرة القدم ومدرب متطلب للغاية إضافة لقدرته على سماع الآخرين، توماس خبير في اللعبة وعلى قدر كبير من الموهبة”.

توخيل قاد بي إس جي في 55 مباراة طوال الموسم الجاري، فاز في 40 منهم وتعادل في 6 وخسر 9 مواجهات.

كتيبة توماس توخيل حققت لقبا واحدا فقط في الموسم وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة لباريس سان جيرمان منذ موسم 2012-13.

وحقق باريس سان جيرمان لقب الكأس في آخر 4 نسخ، ولكنه ترك مقعده على منصة التتويج لصالح رين بعد الخسارة بركلات الترجيح.

أما في الدوري فقد توج باللقب الثامن في تاريخ النادي العاصمي.

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