تقرير – إيفرتون حدد سعر ريتشارليسون.. و4 كبار يرغبون في ضمه

وقال التقرير إن إيفرتون سيطلب مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب الدولي البرازيلي.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد وبرشلونة يراقبان وضع اللاعب ويستعدان للتحرك لضمه خلال الصيف، في حين أن إنتر ميلان وأتليتكو مدريد أبديا اهتمامهما بضمه كذلك.

وألمح التقرير إلى أن ريتشارليسون حاليا يرغب في الاستمرار بالدوري الإنجليزي الممتاز مما قد يمنح يونايتد أفضلية نوعا ما في محاولة ضمه.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى إيفرتون قادما من واتفورد في صيف 2018 بمبلغ 35.28 مليون جنيه إسترليني ويمتد تعاقده الحالي مع فريقه حتى صيف 2023.

وشارك ريتشارليسون خلال الموسم الجاري في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين آخرين.

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