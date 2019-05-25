تقرير – يونايتد تواصل مع أتليتكو وممثلي جريزمان لبحث إمكانية ضم اللاعب

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يفكر بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بـ104 مليون جنيه إسترليني، مشيرا إلى أن أولي جونار سولشاير يسعى لإعادة بناء الفريق بعناصر قوية للعودة إلى المنافسة ودوري الأبطال مرة أخرى.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي الفرنسي بالانضمام إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن جريزمان في وقت سابق رسميا أن الموسم المنصرم هو الأخير له رفقة الأتليتي وتشير التقارير الصحفية إلى أنه سينضم إلى برشلونة بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن رغبة برشلونة مجددا في ضم اللاعب الصيف الجاري في محاولة لاستغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى أتليتكو مدريد قادما من ريال سوسيداد في صيف 2014 بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك النجم الفرنسي خلال الموسم الجاري في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 10 آخرين.

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