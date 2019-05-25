الادعاء العام الفرنسي: خلفية انفجار ليون لم تتضح بعد

أعلن الادعاء العام الفرنسي، أن خلفية انفجار مدينة ليون، الذي أسفر عن إصابة عدة أشخاص، لم تتضح بعد.

وقال المدعي العام ريمي هيتز في بيان اليوم السبت، إن أحدا لم يعلن حتى الآن مسئوليته عن الانفجار، مضيفا في المقابل أن حقيقة قيام شخص بمثل هذا العمل في وضح النهار في شارع حيوي، تكفي لإجراء تحقيقات خاصة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف هيتز، أن الادعاء العام يجري تحقيقات بتهمة الشروع في القتل على خلفية إرهابية.

ولم يدل هيتز ببيانات عن هوية المشتبه به، ولاتزال السلطات تبحث عنه.

وكان 13 شخصا أصيبوا خلال الانفجار الذي وقع أمس في وسط ليون.

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