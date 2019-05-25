ارتفاع حصيلة القتلى على جبل إفرست إلى 10 وفيات

ذكر مسئولون، أن متسلقا بريطانيا لقي حتفه على جبل إفرست اليوم السبت، مما يرفع حصيلة الوفيات هذا الموسم على أعلى قمة في العالم إلى عشرة.

وقال موراري شارما من هيئة "إفرست باريوار تريكس" المعنية بتنظيم رحلات إلى قمة إفرست، إن روبين هاينز فيشر 44 عاما، لقي حتفه صباح اليوم السبت، على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8700 متر بعد عودته من القمة.

وأضاف شارما "لقد نزل من ارتفاع حوالي 150 مترا، تحت القمة، عندما أصيب بحالة من الإغماء بشكل مفاجئ، وحاول مرشده من قبيلة الشيربا إنقاذه، لكنه توفي".

وكان رجل أيرلندي 56 عاما، يدعى كيفين هينز قد توفي أمس الجمعة في خيمته على ارتفاع سبعة آلاف متر بعد أن عاد قبل أن يصل إلى القمة، طبقا لما ذكرته شركة التسلق ومقرها المملكة المتحدة "360 اكسبيديشنز" في بيان.

وفي نفس ذلك اليوم، توفي المرشد النيبالي، دوربا بيستا 33 عاما، في مخيم عند سفح الجبل، بعد أن تم نقله جوا من مخيم على ارتفاع أعلى في أعقاب مرضه، طبقا لما ذكره مديره، أنيل ياتاراي من هيئة "هيمالايان استاسي تركس".

وتوفي ثلاثة هنود، هم إمرأتان ورجل، هذا الأسبوع خلال نزولهم بعد تسلق القمة، فيما توجه مئات من المتسلقين إلى القمة، حيث يستفيدون من الأحوال الجوية هذا الأسبوع.

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