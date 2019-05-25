فصل مياه النهر عن هذه المدن

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه مدير المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي مناشدة إلى السلطات المحليه والشرطيه والمسؤولين بالمدن التى تعرضت فيها منظومات النهر الى الاعتداء لحماية مسار النهر الصناعي

وشدد الشويهدي على تعاون الجهات المسؤولة مع جهاز النهر الصناعي من أجل حماية المسار المار بمدنهم ومناطقهم ووضع حد لوقف الإعتداءات كالتوصيلات غير الشرعيه .

وقال الشويهدي أن اعتداءا وقع مساء الخميس الثالث والعشرين من مايو الجاري علي المحطة رقم (586) الواقعة علي المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفاره بمدينة زليتن من قبل أحد المواطنين ، الأمر الذي ترتب عليه فصل المسار الشرقي المغذي لجميع المدن والمناطق الساحليه مصراته – زليتن – الخمس – القره بوللي والمناطق المجاوره لها حتي يتمكن فريق الصيانه بالمنظومة من العمل علي إصلاحها وعودتها الي العمل من جديد .

واوضح الشويهدي أنه سيتم تفريغ مليون متر مكعب من خط المياه بغرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره ليتمكن فريق الصيانه من العمل .

وقال الشويهدي أن هذا الاعتداء التخريبي هو الثالث خلال هذا الشهر حيث وقع إعتداءان الأول بمنطقة السداده والثاني بمدينة الخمس .

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