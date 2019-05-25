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الغصري يدعو عناصر البنيان المرصوص للالتحاق بمعركة طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص”  في مصراتة والتابعة للرئاسي اللواء  محمد الغصري رسالة إلى كل من انتسب وحمل السلاح كقوة البنيان المرصوص ضرورة إكمال مهمة الدفاع وتحرير سرت لأن المهمة تكتمل بالدفاع عن العاصمة طرابلس.

الغصري قال إن المهمة تتمثل حالياً بالدفاع عن طرابلس حسب زعمه ، مطالباً جميع أفراد البنيان المرصوص الإلتحاق بالجبهة والانضمام لعملية” بركان الغضب “لما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة”.

وأضاف :”هذه نفس المهمة كلها دواعش لا بد من محاربتهم لا يختلفوا من  يحلمون البندقية في وجه أهلنا في طرابلس عن من حمل المفخخات في سرت ونحن كقوة بنيان مرصوص بالكامل ضمنياً مع قوة البركان الغضب صف واحد لمحاربة الإرهابيين وكل من هم موجود للدفاع عن طرابلس هم أبطال البنيان المرصوص ومن حاربوا الدواعش “. 

ويرى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يحارب القوة التي حاربت داعش وقتلت أكثر من 3 ألاف داعشي بحسب قوله ، مضيفاً :” لابد لسلامة ان يفهم بأن حفتر هو من سمح للدواعش بالذهاب لمدينة سرت لذلك عليه تسمية الأشياء بمسمياتها ومن حارب الدواعش هي قوة البنيان المرصوص بمشاركة قوات من دول عظمى لأن داعش عدو لكل العالم”.

الغصري إعتبر أن سير المعارك بعد ما يقارب شهرين مما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)  يعد هزيمة نكراء لحفتر حسب زعمه ، مدعياً بأن القوات المسلحة تقهقرت وأنها لا تستطيع  دخول طرابلس بالبندقية والرشاش حسب قوله.

وحث المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص”  في مصراتة والتابعة للرئاسي المدن القريبة من طرابلس على اتخاذ قرار سريع وفوري لحسم موقفها من ما يحدث.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • خروف غبى وكذاب لانه يدعوا من ادعوا انهم حاربوا الدواعش الى القتال معهم فى طرابلس رغم ان الكل ان الذى هزم دواعش سرت الطيران الامريكى بقصف عنيف لتمركزاتهم ولولا ذلك لاستول الدواعش على مصراطة وواضح ان هذا الخروف فقد عقله بعد تقدم الجيش الوطنى فى كل مكان وواضخ انه جاهل فى ابسط العلوم العسكرية حيث ان اطالة العملية العسكرية هدفه الحفاظ على حياة المدنيين فى طرابلس الداعمين للجييش من ايدى المليشيات الارهابية بينما لو كان الجيش يحارب فى ارض سكانها اعداء مثلما يفعل الروس فى سوريا لاستخدم قوته النارية فى تدمير المدينة ودخولها ايام وكل ماكان يحتاجه الجيش ان يعطيه المجتمع الدولى الوقت الكافى لتحرير سكان طرابلس من المليشيات الارهابية

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  • مجموعة لصوص وليسوا بنيان مرصوص مدعوم مخصوص من الطيران الامريكى والاحتلال الايطالى لاستبدال الدواعش باخوان لا يقل عنهم دموية وعنصرية وان الاوان لتحرير مصراطة من الاخوان الاغبياء التى سفكت مليشياتهم المسلحة الدماء فى كثير من المدن ووحب القصاص منهم بعد ان فنى الكثير من شبابهم وفشلوا فى اطماعهم فى السيطرة على ليبيا ونهب ثرواتها

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