شعث: مصر هي قبلة المصالحة الفلسطينية.. وأي حديث غير ذلك مزايدات لا وزن لها

أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، أن قبلة المصالحة الفلسطينية هي مصر.. ومصر فقط، وأي حديث غير ذلك مزايدات لا وزن لها.

وقال شعث – في تصريحات لبرنامج "حوار على البعد" للإذاعي أيمن عطية على شبكة صوت العرب، اليوم السبت- إن من أراد الدخول على خط المصالحة الفلسطينية، مرحبا به تنسيقا مع القاهرة صاحبة الدور الأساسي.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الخطة الأمريكية بشأن السلام في الشرق الأوسط ليست بحاجة للإعلان لأن قرارات ترامب دالة عليها وأساسها القضاء على حقوقنا في القدس والعودة.

وأكد أن خطة ترامب لا تقف عند حدود القضاء على القضية الفلسطينية، وإنما كذلك إنهاء أي مطالبة بأرض أو حق عربي لدى الاحتلال والدليل القرار الأمريكي الخاص بالجولان.

وشدد شعث على أن السلطة الفلسطينية لم ولن تكون طرفا في أي عمل تنفرد فيه واشنطن بدور الرعاية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أنه لا انقسام فلسطيني بشأن رفض هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف القضاء على الحقوق الفلسطينية.

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