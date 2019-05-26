رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء اليوم السبت، أنه سيتم إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك الاعتراف الفلسطيني بها.

وقال أشتية، خلال إفطار لأهالي شهداء وأسرى فلسطينيين في الخليل جنوب الضفة الغربية: "نحن في المجلس الوطني والمركزي سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا".

وأضاف أشتية أن "إسرائيل تشن علينا حربا حول الرواية، تريد أن تزور روايتنا حول الأقصى، والرواية المسيحية حول الكنيسة، لتطغى الرواية اليهودية، فمهما عملت لن تزور التاريخ لأن جذورنا ضاربة في هذه الأرض".

وسبق أن قرر المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) منذ ثلاثة أعوام تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

واعتبر اشتية أنه يتم "رسم ملامح مرحلة جديدة أهم هذه الملامح تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديموغرافيا والمؤسسات، ونريد خلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن".

ودعا اشتية الفلسطينيين في الشتات القدوم الى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة ستقدم لهم التسهيلات.

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