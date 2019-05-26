أوغندا تحتج على توغل جنديين روانديين في أراضيها

احتجت أوغندا، اليوم السبت، على توغل جنديين روانديين في أراضيها، وقالت إنه أسفر عن مقتل شخصين، وذلك في تطور قد يزيد من حدة التوتر القائم بالفعل بين البلدين الجارين.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في أوغندا، إن جنديين من رواندا دخلا الأراضي الأوغندية في منطقة روكيجا بجنوب غرب البلاد أمس الجمعة خلال مطاردة شخص يشتبه بأنه مهرب بضائع.

وأضافت أنهما قتلا بالرصاص شخصين أحدهما رواندي والآخر أوغندي.

وذكرت الوزارة في بيان "تحتج أوغندا بأشد العبارات على انتهاك الجنديين الروانديين لأراضيها والعمل الإجرامي الوحشي العنيف …ضد مدنيين عزل على الأراضي الأوغندية".

وأضافت "تطالب الوزارة باتخاذ إجراء ضد مرتكبي هذا الهجوم". وحسب بيان الوزارة فإن الجنديين دخلا أوغندا خلال مطاردة مواطن رواندي يشتبه بتورطه في تهريب سلع. وبعد إمساكهما به عقب عبوره الحدود الأوغندية بنحو 50 مترا، قاوم الرجل احتجازه فتلقى رصاصة في الحال. وقالت الوزارة إن الجنديين أطلقا النار بعد ذلك على رجل أوغندي حاول التدخل. ولم يتسن الاتصال بسفير رواندا في أوغندا للتعليق. ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ فبراير، بسبب خلافات اقتصادية وسياسية.

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