رئيس برشلونة: هزيمة الكأس ليست بسبب فالفيردي.. المدرب يمتلك عقدا معنا

وانتصر فالنسيا على برشلونة بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا، ليوقف التفوق الكاسح للفريق الكتالوني في البطولة اللقب. ()

ورغم الانتقادات التي تنهال على عاتق فالفيردي، إلا أن رئيس برشلونة لا يرى بأنه المدرب هو السبب.

وقال رئيس برشلونة: “فالفيردي يمتلك عقدا مع برشلونة. هو مدربنا وهو ليس سبب الهزيمة”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “خلقنا العديد من الفرص في المباراة ولكنها لم تُترجم بنجاح في الشباك. المدرب ليس السبب”.

وواصل “كل التهنئة لـ فالنسيا على حصد لقب الكأس. هو يستحقون ذلك وحاولنا كثيرا في الشوط الثاني والاستحواذ كان 80% لصالحنا ولكننا لم نسجل إلا مرة واحدة فقط”.

وأكمل حديثه قائلا: “نحن نفكر في الموسم الجديد منذ فترة زمنية طويلة، ولكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح كل شيء”.

وتابع “تعاقدنا مع دي يونج ومازلنا نعمل على إتمام صفقات أخرى ولكن اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك”.

ويرى رئيس برشلونة “لا أقيم موسمنا بالموسم الفاشل. لم يكن الموسم ممتازا ولكنه كان جيدا جدا”.

كيفن جاميرو ورودريجو مورينو سجلا هدفي فالنسيا في الشوط الأول، فيما لم يكن هدف ليونيل ميسي في الشوط الثاني كافيا لعودة برشلونة، لينتهي موسم كتيبة فالفيردي بتحقيق لقب الدوري فقط.

ليخسر برشلونة البطولة التي فاز بها في آخر 4 مواسم، ويفشل في أن يكون أول فريق يفوز بكأس ملك إسبانيا 5 مواسم متتالية، ويتجمد رصيده عند 30 لقبا تاريخيا.

أما فالنسيا، فحقق لقبه الثامن في المسابقة، والأول له منذ 2008 الذي كان آخر ألقاب الفريق على كل الأصعدة.

الخفافيش كسروا صياما عن البطولات دام 11 عاما، واحتفلوا بالمئوية بالشكل الأمثل، إذ توافق 2019 الذكرى رقم 100 لتأسيس النادي.

برشلونة بدوره خسر نهائي كأس ملك إسبانيا من فريق غير ريال مدريد للمرة الأولى منذ سقوطه في نهائي 1996 أمام أتليتكو مدريد.

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