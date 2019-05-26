بيكيه: مستقبل فالفيردي؟ نرغب في استمراره ولكن القرار ليس لنا

وأجاب بيكيه على سؤال يخص مستقبل فالفيردي عقب نهاية المباراة، قائلا: “نحن لا نشعر بالقلق بخصوص مستقبل مدربنا”.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “علينا أن نحلل مستوانا الفردي بعد كل مباراة، ونعمل على تحسين أدائنا”.

وواصل “لسنا من يحدد مستقبل المدرب بل الإدارة. الأمر ليس في أيدينا نحن”.

وأردف “ولكنني قلت أكثر من مرة أننا نُحب فالفيردي ونرغب في استمراره مع برشلونة”.

وقال بيكيه “لا يوجد أي أعذار لنا. نحن برشلونة وعلينا دائما الانتصار بكل شيء ممكن”.

وأشار “مبروك لـ فالنسيا ونحن سنحاول الحصول على اللقب الموسم المقبل”.

ويرى بيكيه “فالنسيا لم يصنع الكثير أمامنا، وصلوا منطقة جزائنا 3 مرات ونجحوا في التسجيل مرتين، بينما نحن أهدرنا العديد من الفرص”.

كيفن جاميرو ورودريجو مورينو سجلا هدفي فالنسيا في الشوط الأول، فيما لم يكن هدف ليونيل ميسي في الشوط الثاني كافيا لعودة برشلونة، لينتهي موسم كتيبة فالفيردي بتحقيق لقب الدوري فقط.

ليخسر برشلونة البطولة التي فاز بها في آخر 4 مواسم، ويفشل في أن يكون أول فريق يفوز بكأس ملك إسبانيا 5 مواسم متتالية، ويتجمد رصيده عند 30 لقبا تاريخيا.

أما فالنسيا، فحقق لقبه الثامن في المسابقة، والأول له منذ 2008 الذي كان آخر ألقاب الفريق على كل الأصعدة.

الخفافيش كسروا صياما عن البطولات دام 11 عاما، واحتفلوا بالمئوية بالشكل الأمثل، إذ توافق 2019 الذكرى رقم 100 لتأسيس النادي.

برشلونة بدوره خسر نهائي كأس ملك إسبانيا من فريق غير ريال مدريد للمرة الأولى منذ سقوطه في نهائي 1996 أمام أتليتكو مدريد.

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