مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك في النهائي وختام الدوري الإيطالي

يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد حول العالم، والقنوات الناقلة.

الزمالك يواجه نهضة بَركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية الساعة العاشرة مساء. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي وجواد بدة.

وفي الثامنة والنصف مساء يختتم الدوري الإيطالي بعشر مواجهات في وقت واحد. إنتر ميلان يواجه إمبولي، وروما مع بارما، فيما يلعب ميلان مع سبال وتورينو مع لاتسو.

ويلعب يوفنتوس مع سامبدوريا في غياب كريستيانو رونالدو. كل المباريات منقولة عبر قنوات بي إن سبورتس.

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