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بوكو حرام تقتل 20 شخصا على الأقل شمالي نيجيريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قتل 20 شخصًا على الأقل معظمهم من الجنود، أمس السبت، عندما نصبت جماعة بوكو حرام الإرهابية كمينا لقافلة شمالي نيجيريا، وفقا لشهود عيان.

وقال زعيم محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسلحين هاجموا القافلة التي كانت تتضمن مدنيين ومركبات من الجيش بالقرب من بلدة دامبوا صباح أمس السبت.
وقال رجل كان يقود إحدى المركبات، ورفض أيضًا الكشف عن هويته "لقد رأيت حوالي 20 جثة والعديد من السيارات المحترقة".
وتشكل بوكو حرام تهديدًا متزايدًا للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما تشن هجمات أيضًا على دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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