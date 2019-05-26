مقتل 6 في تحطم مروحية تابعة للبحرية المكسيكية

قتل 6 أشخاص في تحطم مروحية تابعة للبحرية المكسيكية في منطقة سييرا جوردا في المكسيك أثناء محاولتها إطفاء حريق.

وذكر بيان صادر عن أمانة البحرية المكسيكية (سيمار)، أن المروحية سقطت يوم الجمعة على بعد 89 كيلو مترا شمالي جالبان دي سيرا، في ولاية كويريتارو بوسط البلاد.

وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة يوم الجمعة على أمل العثور على ناجين، ولكن عثر على جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة قتلى.

وأضاف البيان، إن البحرية المكسيكية "تأسف بشدة لما حدث وتؤكد على التزامها تجاه عائلات الضحايا".

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