اليوم.. قمر رمضان في التربيع الأخير.. والفرصة مواتية لرصد تضاريس سطحه

يصل قمر شهر رمضان المبارك لحظة التربيع الأخير اليوم الأحد، عند الساعة 7:33 مساء بتوقيت السعودية (4:33 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأكد المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه سوف يشرق قمر التربيع الأخير بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي بسماء السعودية والمنطقة العربية وسيكون من أجمل المناظر رؤية القمر عاليا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس مع خلفية السماء الزرقاء في منظر بديع ويبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر الإثنين.

من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالبدر المكتمل ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم.

وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة ، وهذا سيجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة في كل يوم . وخلال بضعة أيام سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في المحاق لشهر شوال 1440 . وتعتبر فترة التربيع الأخير ، حيث يظهر نصف القمر مضيئا ونصفه الآخر مظلما وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير.

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