اختيار مودي لرئاسة الوزراء في الهند لفترة ثانية

في خطوة متوقعة، تم اختيار ناريندرا مودي رئيسًا للوزراء في الهند لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعد الفوز الساحق الذي حققه حزبه بهاراتيا جاناتا في الانتخابات البرلمانية التي انتهت يوم الخميس الماضي.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الهند رام نات كوفيند، مساء السبت، تعيين مودي، حيث طلب الرئيس من مودي إعلان أسماء الشخصيات التي ستكون جزءًا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تاريخ ووقت أداء الحكومة الجديدة لليمين.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال إكسبريس" الهندية، اليوم، الأحد، أنه من المحتمل أن يؤدي مودي اليمين الدستورية يوم 30 مايو الجاري.

يشار إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على 303 مقاعد من أصل 543 مقعدًا في البرلمان، الأمر الذي ضمن للحزب أغلبية برلمانية.

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