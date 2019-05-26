لجنة للتحقيق في حريق مصحة النفط بطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بالأمس في مصحة النفط بطرابلس-غرغور.

وكان قد نشب حريق بمخزن الأدوية التابع للمصحّة عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلّي، وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين، إذ لم يسفر الحريق عن أي إصابات، وقامت كلّ من المؤسسة وإدارة المصحّة بعقد اجتماع طارئ لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى.

وأشرف على الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، والذي توجّه على جناح السرعة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار الحاصلة والاطمئنان على الموظفين.

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