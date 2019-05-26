طرد سعودي وخماسية أرجنتينية.. ملخص اليوم الثالث من كأس العالم للشباب

ظهور عربي متمثل في السعودية مصحوبا بخسارة من أصول شمال إفريقية، وانتصار كاسح للتانجو على الأولاد.

المجموعة الخامسة

استهلت فرنسا مشوارها بالفوز على السعودية بهدفين دون رد في مباراة شهدت حالة الطرد الأولى بالمسابقة، فرج الغشيان أُشهرت في وجهه بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 11 بعد تدخل قوي في منتصف الملعب على بوبكاري سوماري الذي لم يتمكن في استكمال اللقاء.

البديل يوسف فوفانا عاقب فرنسا بتسجيل هدف التقدم للديوك قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية بعدما هيئها له أمين جويري صاحب الأصول الجزائرية برأسية.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل أمين جويري هدف تعزيز النتيجة لفرنسا بتسديدة غالطت حارس السعودية لتسكن الشباك وتنهي الآمال السعودية في العودة مجددا.

وفشل منتخب مالي في ترجمة سيطرته أغلب أحداث اللقاء واكتفى بالتعادل مع نظيره البنمي بهدف لكل فريق، البداية بتسديدات قوية لمالي دون أهداف، ليسجل بوبكر كونتي هدف التقدم في الدقيقة 39 من مجهود فردي من منتصف الملعب وتسديدة قوية زاحفة تسكن الشباك.

المنتخب البنمي حاول تعديل النتيجة وتحقق له ما أراد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 87 انبرى لها البديل دييجو فالنتا مسجلا إياها بعد دقيقتين فقط من نزوله ليخطف نقطة التعادل.

ليتصدر المنتخب الفرنسي الترتيب مقابل نقطة لبنما ومالي وتذيل سعودي للمجموعة الخامسة، وتلتقي الديوك الفرنسية مع النسور المالية في الجولة القادمة بينما تمتلك السعودية فرص تدارك الأوضاع بمواجهة بنما.

المجموعة السادسة

نجح المنتخب البرتغالي بطل أوروبا للشباب في تحقيق فوز صعب على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، بفضل ثنائية جوتا وترينكاو الهجومية.

جوتا مرر بينية أرضية رائعة ليمنح ترينكاو الفرصة للانفراد بحارس الشمشون الكوري الذي لم يتوان في إيداع الكرة بالشباك في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

فرص أبطال أوروبا زادت وسجل ترينكاو هدفا تم إلغاءه بداعي التسلل، وكاد جادسون لاعب بنفيكا البرتغالي أن يضيف الثاني لكنه فشل، فيما جاءت فرص كوريا على استحياء لينتهي اللقاء بهدف نظيف.

وفي اللقاء الأكثر غزارة تهديفيا حتى الآن بالمسابقة نجح المنتخب الأرجنتيني في اكتساح جنوب إفريقيا بخماسية مقابل هدفين في ختام مباريات الجولة الأولى.

فوستو فيرا تقدم مبكرا للتانجو برأسية في الدقيقة الرابعة، ليرد عليه كينيان فيلبس بهدف التعادل لصالح الأولاد بنفس الطريقة مستغلا خروج الحارس الخاطئ في الدقيقة 24، انتهت معه أحداث الشوط الأول بالتعادل.

وفي الدقيقة 63 عاد الحكم لتقنية الفيديو ليتحسب ضربة جزاء للأرجنتين سجلها إيزيكل باركو بنجاح، ولتزداد الأمور صعوبة على الأولاد تعرض فيلبس للطرد المباشر بعد تدخل قوي على مدافع الأرجنتين في الدقيقة 65 لتلعب تقنية الفيديو دورا في أهم أوقات المباراة لصالح التانجو.

باركو استغل الثغرة الدفاعية لجنوب إفريقيا فسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة بتسديدة مقوسة من لمسة واحدة معلنا عن الهدف الثالث بالدقيقة 71 ليتم اختياره كأفضل هدف في اليوم.

وعزز جوليان ألفاريز النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 78، وقلص ليلاي فوستر النتيجة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 4-2.

وأنهى ألدوفو جايش مسلسل الأهداف بتسجيل الهدف الخامس للأرجنتين ووضع اسمه على لائحة هدافي المباراة.

لتتصدر الأرجنتين بفارق الأهداف عن البرتغال قبل المواجهة القادمة بينهما، في مقابل لقاء الجريحين بين جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية في مباراة الحفاظ على حظوظ التأهل

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا