روخو: أشكر اهتمام بوكا لكنني مستمر مع يونايتد.. تحدثت مع سولشاير بهذا الشأن

وصرح روخو في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي” نقلا عن موقع “إل ديا” الأرجنتيني: “حاليا أرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، تحدثت مع المدرب قبل نهاية الموسم وتحدثنا عن خططه لي”.

وواصل “قال لي إنني ضمن خططه، وأنني لاعب مهم وأنه يرغب في استعادتي لكامل لياقتي البدنية لكي يكون قادرا على الدفع بي في الفريق الأول”.

وتابع :”نيكو بورديسو الذي كان زميلي السابق في المنتخب وحاليا المدير الرياضي لبوكا، تواصل معي، لم أكن ألعب في ذلك الوقت ولكنني شكرته وأخبرته بنيتي في الاستمرار في يونايتد، بوكا فريق كبير لكن حاليا أرغب في الاستمرار باللعب في أوروبا”.

وأتم “الآن حان وقت الراحة مع عائلتي ثم العودة إلى إنجلترا”.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت روخو بالانضمام إلى بوكا جونيورز خاصة وأن الدولي الأرجنتيني قد دخل في مفاوضات مع النادي الأرجنتيني.

الإصابات أبعدت روخو عن معظم مباريات مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، إذ أنه لم يشارك سوى في 8 مواجهات فقط بكل المسابقات.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتنج لشبونة في صيف 2014 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

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